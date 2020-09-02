Japonlar seçti! Avrupa'nın en iyi kasabası Türkiye'de
Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını sıraladı. Listeye Türkiye'den çok şaşırtan bir kasaba girdi.
Doğal güzellikleri ve mimarisi ile dikkat çeken kasabalar JATA tarafından özenle seçildi. Avrupa'nın pek bilinmeyen ve doğal güzelliği bozulmayan 30 kasabası belli oldu. Birbirinden harika kasabaların yer aldığı listeye ülkemizden de bir kasaba dahil oldu.
İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası...
30-) Gura Humorului / Romanya
Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.
29-) Kotor / Karadağ
Karadağ’ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa’nın en güney fiyordu Kotor’da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor’a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.