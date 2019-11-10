Japon İmparatoru Naruhito geçit töreninde halkı selamladığı törene 100 bin kişi katıldı

Kyodo'daki habere göre, başkent Tokyo'da düzenlenen İmparatorluk Sarayı'ndan başlayan ve en az 100 bin kişinin katıldığı geçit töreninde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako üstü açık araçla yaklaşık 5 kilometrelik yol katetti.