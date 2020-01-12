İzzet Yıldızhan'ın acı günü annesi tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın bir süredir hastanede tedavi gören annesi Suriye Zelal Yıldızhan, hayatını kaybetti. Yıldızdan, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir yoğun bakım servisinde yatttığı hastanede hayatını kaybetti. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.
Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak ölüm haberini duyuran Yıldızdan, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır."
İzzet Yıldızhan, 4 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Anacığımın sekiz gündür yoğun bakımda mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte arayarak ve mesaj atarak bizden dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" demişti.
Yıldızhan, ''Benim güzel ANAM beni bir kez daha yanılt nolursun SANA ÇOOOOK ihtiyacım var...'' paylaşımında da bulunmuştu.