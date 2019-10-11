İzzet Yıldızhan'ı kızının annesi Suriye asıllı Gizem Şehnaz İzgi ifşa etti
3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan meğer çocuklarına karşı pintiymiş. 14 yaşındaki kızının annesi Gizem Şehnaz İzgi, ünlü türkücüye nafaka davası açınca gerçekler ortaya çıktı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Rusça dil eğitmeni Gizem Şehnaz İzgi, evlilik dışı ilişki yaşadığı ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti.
''Bana nafaka dışında para yatırmıyor'': Dün görülen ilk duruşmaya tanık olarak katılan kızı “Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor” dedi.
İzzet Yıldızhan’ın çocuklarına ayda 100 bin lira harcadığı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gizem Şehnaz İzgi, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda kendi çocuğuna sadece ayda 1500 lira verdiğini, geçen sene çocuğunu senetle okul servisine yazdırabildiğini anlatmıştı.
İzzet Yıldızhan’dan hamile kaldığında 19 yaşında olduğunu açıklayan Gizem Şehnaz İzgi “Kendim için hiçbir şey istemiyorum ancak çocuğumun haklarını korumak zorundayım. İzzet Yıldızhan kızımı evlatlıktan reddetmekle beni tehdit ediyor.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.