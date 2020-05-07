İzzet Yıldızhan: Salgın sonrası 286 personelimi ücretli izne çıkardım
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün oğlu Mustafa ileberaber Etiler'de görüntülendi. Yıldızhan, koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından 286 personelini ücretli izine çıkarttığını dile getirdi.
Dünya geneli hayatı olumsuz etkileyen salgın sonrası kendini İzmir'deki oteline kapatan türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde Etiler'de alışveriş çıkışı yanında oğlu Mustafa ile beraber objektiflere yansıdı. Yıldızhan, "Çok önemli bir görüşmemden dolayı İstanbul'a geldik. Akşam içinde iftarlık eksiklerimiz vardı, markete onları tamamlamaya geldik" dedi.
Korona salgını sonrası alınan tedbirlerin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: Özellikle İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu hocamızın vefat etmesi beni derinden etkiledi. Kendisiyle iyi bir hukukumuz vardı.
Sonuçta 52 yaşındaydı kendisi, çok erken yaşta kaybettik. Bu koronavirüs hepimize gösterdi ki; Malın olsa, mülkün olsa, şanın, şöhretin olsa ne yazar?
"286 personelimi ücretli izne çıkarttım": 286 personelini ücretli izine çıkarttığını dile getiren Yıldızhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Yapılan yardımlar anlatılmaz. Ben çevreme olabildiğince kol, kanat germeye çalışıyorum ama bizlerin güçleri de bir yere kadar.