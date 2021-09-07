İzzet Yıldızhan çocuklarını otelinin resepsiyon ve çamaşırhanesinde çalıştırıyor!
Dokuz çocuk sahibi İzzet Yıldızhan, yaz döneminde oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde işe verdi.
İzzet Yıldızhan, 9 çocuğundan Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe’ye yaz tatillerinde boş durmamaları için İzmir’deki otelinde görev verdi. Yıldızhan, “Hayatın zorluklarını görsünler istedim” dedi. Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor.
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Yıldızhan’ın oğulları otelin çamaşırhane ve resepsiyonunda çalıştı.
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Ünlü şarkıcı, oğullarına hayatın zorluklarını göstermek istediğini söyledi...
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