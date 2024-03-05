İzzet Ulvi Yönter ne dedi?

Özel bir kanalda konuk olan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in İstanbul da yapılmaya çalışılan İmamoğlu belediyeciliğini özet hap şeklinde anlatması oldukça ilgi çekiciydi.

Yönter, İmamoğlu belediyeciliğini elindeki;

Tablolarla,

Verilerle,

Matematiksel ifadelerle,

Kişiselleştirmeden,

Net ve anlaşılır şekilde,

En önemlileri öne çıkararak,

Detaylarda boğulmadan,

Sözünü esirgemeden eleştirdi.

Konuyu ayrı tutarak söylüyorum. Bir objektif eleştirinin içeriği nasıl olmalı. Zaman nasıl bu kadar verimli kullanılır. Sorularına cevap arayanlar, İzzet Ulvi Yönter’in program görüntülerine bakmalı izlemeli.

Belediye demişken; Üsküdar Belediyesi, şehrin göbeğinde gerçek köy hayatını yaşatacak bir çocuk köyünü inşa edip hayata geçirdi. Yapılan inşa edilen bu köyün amacı, köy hayatını bilmeyen çocuklara dedelerinden dinledikleri o hayatı tanımalarını sağlamak. Bu köyde neler neler var inanamazsınız!

Köy lokantası var, Taze pişmiş köy ekmekleri var, Çanak çömlek yapımı var, Köy konağı var, Köy çeşmesi var, değirmen var, Çocukların ekip biçmesine uygun tarım alanları var, Çiftlik hayvanları var, Bilyeli arabalar bile var.

Üzerinde çalışıldığı, emek verildiği, çocukların değer gördüğü, çocukların bilgi dağarcına somut bir şekilde katkı sağlandığı bu proje oldukça verimli.

Çünkü çocuklar köyü, köyünü özleyen dedelerinin anlatımıyla tanıyıp unutulması mümkün olmayan hatıralar biriktiriyor.

Geleceğe yapılan bu yatırım hayırlı olsun. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve emeği geçenler sağ olsun.