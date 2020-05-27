İznik'te çiftçi tarlasında ağaçların dibinde buldu apar topar yetkililere götürdü

Abdulvahap Mevkinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu. Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek parayı tutanak karşılığında yetkililere teslim etti.