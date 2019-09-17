İznikli çiftçi tarlasındaki kayalıklarda büyük bir keşfe imza attı

Bilim adamlarının ilçede yaptığı keşfin dikkatini çektiğini söyleyen Gergin, "Tarlamın etrafında kayalar var. Onları inceledim. Birden fazla şekle rastladım. Hele bir tane buldum ki, bence çok şey ifade ediyor. Bilime ışık tutacaktır. Kaya parçasında onlarca kılcal ayakları olan bir canlının fosilini buldum. Ayrıca kayada bâriz balık fosili de var. Bu da beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.