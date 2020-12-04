İznik gölü için 'acil' uyarısı Türkiye beşincisiydi son haline kimse inanamıyor

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Son 2 yıldır İznik gölünde çok ciddi şekilde kuraklık ve su çekilmesi görülmekte. En önemli etki küresel ısınma ve iklim değişikliği birde insanların etkisiyle olan faktörler var İznik gölünün etrafındaki fabrikaların kapasitesinin çok üstünde su çekmesinden dolayı da göldeki suda azalma söz konusu, İznik gölü çevresindeki fabrikalarla hem kirletilmektedir. Hem de çevredeki fabrikalar gölden su çektiği için İznik gölü ciddi şekilde zarar görmektedir. " dedi.