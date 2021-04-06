İzmit'teki vahşet! Kocasının boğarak öldürdüğü Özlem 'Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' demiş
İZMİT'te, vaiz olan eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren imam Zülküf Güneş'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada okunan iddianamede, Zülküf Güneş'in eşini öldürdükten sonra bıçakla kendisini yaralayarak meşru müdafaadan yararlanmaya çalıştığı belirlendi. Özlem Güneş'in babasının sözleri ise kan dondurdu.
İzmit'te, geçen yıl 5 Eylül'de, imam Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Zülküf Güneş, Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Zülküf Güneş, daha sonra polisi arayarak durumu bildirdi. Sol bileğinde ve boğazında bıçak yaraları bulunan Zülküf Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zülküf Güneş'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İddianamede, sanık Güneş'in aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Özlem Güneş'i saat 01.30- 02.00 sıralarında boğarak öldürdüğü, sabah saat 05.00 sıralarına kadar eşinin cesedinin yanında durduğu belirtildi.
Sanığın daha sonra bıçak ile intihar etmek amacıyla sol el bileğini kesmeye çalıştığı, ancak intihar edemeyeceğini anlayınca, bu kez haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla aynı bıçak ile sol boyun bölgesine 2 kesi attığı belirtilen iddianamede, sanık Zülküf Güneş'in daha sonra 112'yi arayarak yetkililere haber verdiği kaydedildi.
Olay yeri inceleme raporlarında, olay yerinde ve sanığın vücudundaki yara izlerinde yapılan incelemelerde, kan izlerin sanığın boğuştuklarını söylediği bölgeden uzak olması ve yara izlerinin niteliği dikkate alındığında sanığın haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendisine zarar verdiğinin değerlendirildiği belirtildi.