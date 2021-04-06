İzmit'teki vahşet! Kocasının boğarak öldürdüğü Özlem 'Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' demiş

Sanığın daha sonra bıçak ile intihar etmek amacıyla sol el bileğini kesmeye çalıştığı, ancak intihar edemeyeceğini anlayınca, bu kez haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla aynı bıçak ile sol boyun bölgesine 2 kesi attığı belirtilen iddianamede, sanık Zülküf Güneş'in daha sonra 112'yi arayarak yetkililere haber verdiği kaydedildi.