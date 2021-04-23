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İzmit'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar saat kulesini istila etti

Demirören Haber Ajansı
İzmit'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar saat kulesini istila etti

İZMİT'te saat direğine oğul veren arılar vatandaşları tedirgin etti. İhbarla bölgeye gelen itfaiye duruma müdahale etti. Kovana alınan arıları bölgede fırıncılık yapan Ekrem Çakmak sahiplendi.

İzmit'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar saat kulesini istila etti

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Baç Kavşağı mevkiinde, üzerinde saat olan direğe arılar oğul verdi. 

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İzmit'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar saat kulesini istila etti

 Çevre esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırıncı Ekrem Çakmak, üzerindeki montu siper ederek arıları bulundukları yerden almak istedi.

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İzmit'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar saat kulesini istila etti

Çakmak'ın arıların üzerine su sıkıp, süpürge ile bulundukları yerden almaya çalıştığı sırada itfaiye ekibi bölgeye geldi. 

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İzmit'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar saat kulesini istila etti

Arı kıyafeti giyerek duruma müdahale eden itfaiyeciler, kraliçe arıyı yanlarında getirdikleri kovanın içine alarak diğer arıların da gelmesini sağladı.

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