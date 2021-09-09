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İzmit'te vaiz eşini boğmuştu! Müezzine ağırlaştırılmış müebbet

İzmit'te vaiz eşini boğmuştu! Müezzine ağırlaştırılmış müebbet

İZMİT'te boşanma aşamasındaki vaiz eşi Özlem Güneş'i (39) boğan müezzin Zülküf Güneş'e (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmit'te vaiz eşini boğmuştu! Müezzine ağırlaştırılmış müebbet

Geçen yıl 5 Eylül'de müezzin Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülküf Güneş, eşini boğdu. Polisi arayarak durumu bildiren Zülküf Güneş'in de bileği ile boğazından yaralandığı görüldü. 

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İzmit'te vaiz eşini boğmuştu! Müezzine ağırlaştırılmış müebbet

Hastanedeki tedavisinin ardından Zülküf Güneş tutuklandı. Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, şüphelinin cezadan kaçmak amacıyla kendisini yaraladığını tespit etti. 

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İzmit'te vaiz eşini boğmuştu! Müezzine ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Zülküfü Güneş'in yargılanmasına devam edildi. Zülküf Güneş bir önceki duruşmada "2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. 

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İzmit'te vaiz eşini boğmuştu! Müezzine ağırlaştırılmış müebbet

Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde, görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu" diye konuştu.

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