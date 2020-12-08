İzmir’in 'hayalet köyü'nde sadece 5 kişi yaşıyor! Bakın ismini nereden almış

Cumhuriyet döneminde de uzun süre kış aylarında 300-400 civarında kişinin ikamet ettiği köy, son yıllarda halkının çoğunun ekonomik ve fiziki şartlar nedeniyle yayladaki Çamyayla Mahallesi'ne taşınmasıyla sadece 5 kişiye ev sahipliği yapıyor.