İzmir'i fırtına vurdu! Fırtına elektrik direklerini devirdi, ağaçları kökünden söktü

Yapılan açıklamada, “Kent genelindeki şiddetli fırtına, Bucamız genelinde 45’e yakın noktada ağaç devrilmeleri ve dal kırılmalarına neden olmuştur. Park Bahçe Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve BUCAKUT’a bağlı ekiplerimiz zarar gören ağaçlara anında müdahale etmektedir. Ekiplerimiz fırtına dinene kadar sahada olacaktır” ifadelerine yer verildi.