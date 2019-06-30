İzmir'deki trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu 2 kişi öldü

Kaza, saat 05.00 sıralarında Üçkuyular Marina Kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil İzmir Çeşme Otoyolundan Balçova istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı.