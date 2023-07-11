İzmir'deki orman yangını 11 saatte kontrol altına alındı! Biri ağır 12 ormancı yaralandı
İZMİR'in Menderes ilçesinde dün saat 14.00'te başlayan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonrası 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında Biri ağır olmak üzere 12 orman işçisi yaralandı. Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'de orman yangını başladı. Orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 8 helikopter 31 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.
Orman yangınına havanın kararmasının ardından sadece karadan müdahale edilebildi. Yangının 11 saat sonra altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, “İzmir Aliağa yangının ardından Menderes yangını da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İzmir Menderes’te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11’i orman işçisidir."