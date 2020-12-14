İzmir'de yağışın ardından deniz taştı! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yoğun yağmurun etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı. Öte yandan vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardımcı olan site görevlileri de vatandaşların araçlarını güvenli yerlere çekmeleri için uyarıda bulundu. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken, yürümekte güçlük çeken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.