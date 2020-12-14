İzmir'de yağışın ardından deniz taştı! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Menderes'te derede sürüklenen araçta kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak ardından deniz suları yükselerek taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.
İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Yoğun yağmurun etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı. Öte yandan vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardımcı olan site görevlileri de vatandaşların araçlarını güvenli yerlere çekmeleri için uyarıda bulundu. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken, yürümekte güçlük çeken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
İzmir’de bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir kişi, yaşadığı 4'üncü su baskını olduğunu 3'üncü kez aracının zarar gördüğünü söyledi.