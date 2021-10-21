İzmir'de vahşet! Dini nikahlı eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!

Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı. Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.