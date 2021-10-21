İzmir'de vahşet! Dini nikahlı eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
İZMİR'de dini nikahlı eşi Aysel Perkgün’ü (28) evladının gözü önünde önce darbedip ardından canavarca hisle 104 yerinden bıçaklayan Feyzi Duran (25) hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Eşinin başında ölmesini bekleyen Feyzi Duran için bakın ne kadar ceza istendi
İzmir'de dini nikahlı eşi Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp canavarca hisle 104 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalışan Feyzi Duran (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet savcısı Nesli Sumru Tunç tarafından hazırlanan ve İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Duran'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.
Sabah'ın haberine göre iddianamede sanık Duran'ın eşini 104 kez bıçakladıktan sonra başında oturarak ölmesini beklediği belirtildi. Ayrıca, olayın dışarıdan duyulması üzerine sanık Duran'ın eşi Aysel Perkgün'ün kendisini yaraladığı mizansenini yaratmaya çalıştığı ancak bu yalanın sırttaki bıçak darbesi nedeniyle ortaya çıktığı iddianamede yer aldı.
Olay, Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 29 Ağustos günü yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran (25) ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.
Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı. Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.