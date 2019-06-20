İzmir'de üniversiteli Mert'e acı veda

Önceki gün akşam saatlerinde Bademler Mahallesinde meydana gelen olayda; Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde hem mezuniyet hem de bir opera performansının kutlama partisine katıldı.