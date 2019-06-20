İzmir'de üniversiteli Mert'e acı veda
Demirören Haber Ajansı
İZMİR’de mezuniyet partisinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna giyemediği mezuniyet cübbesi ve kepiyle gözyaşları arasında uğurlandı. Gencin 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
İZMİR'in Urla ilçesinde, önceki akşam bir mezuniyet partisine katılan ve evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mert Motör (26), gözyaşları arasında toprağa verildi. Eğitim için Avustralya'ya gitmeyi planlayan Mert Motör'ün, 26 Haziran'da doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.
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Önceki gün akşam saatlerinde Bademler Mahallesinde meydana gelen olayda; Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde hem mezuniyet hem de bir opera performansının kutlama partisine katıldı.
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Havuza girip eğlenen gençlerden bazıları voleybol oynamaya başladı.
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Bu sırada top, yandaki evin bahçesine kaçtı.
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