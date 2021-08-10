İzmir'de türbe dönüşü uçuruma yuvarlandılar! Ölen 7 kişi son yolculuklarına uğurlandı
İZMİR'de, türbe ziyaretinden dönüşte şarampole yuvarlanan minibüste hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Kaza, geçen pazar, saat 18.00 sıralarında Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edip yaşadıkları Kınık'a dönmek için yola çıkanları taşıyan İlhan Suay (55) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.
Takla atan minibüs, çarptığı ağaçta asılı kaldı. Kazada, şoför İlhan Suay ile Gönül Özcan (60), Elif Karadağ (57), Neriman Onuş (51), Ümmühan Kandemir (50), Sude Onuş (11), Remzi Kandemir (7) ve Dudu Özcan (8) yaşamını yitirdi. Ayrıca 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.
Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde, sürücünün viraja hızlı girince direksiyon kontrolünü yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Ali Kandemir (74) ise, minibüsün virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak bölüme inerek savrulduğunu söyledi.
Kazada ölen 8 kişiden Dudu Özcan'ın (8) cenazesi dün Taştepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.