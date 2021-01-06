İzmir'de toprak yıllardır için için yanıyor! Koronadan önce maskeyle yaşamaya başladılar
İZMİR'de eski kurşun fabrikasının sebep olduğu toprağa gömülü radyoaktif madde, ölüm saçmaya devam ediyor. Özellikle yağmur yağdıktan sonra toprağın alev alması ve kötü koku nedeniyle bölge sakinlerinin endişesi sürüyor.
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen, yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülü radyoaktif maddeler nedeniyle zehir saçan eski kurşun fabrikasındaki tehlike sürüyor. Kış aylarının gelmesiyle yağışlar çoğalınca topraktaki aktif atıkların zaman zaman alevlenmesi yöre halkını tedirgin ediyor.
5.7 milyon lira ceza kesildi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında, radyoaktif atıkları, toprağa gömdüğü için 5,7 milyon lira ile Türkiye'deki en yüksek çevre cezasını kestiği fabrika, faaliyetine İzmir'in Torbalı ilçesinde devam ederken, uzmanlar, fabrikanın geride bıraktığı atığın yarattığı olumsuzluklara dikkat çekiyor.
Havasını, toprağını ve yer altı sularını kirletiyor!
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, "Atıkların olduğu bölge hayvanların otladığı, çocukların oynadığı, yakınında ilköğretim okulu olan bir yerleşim alanı. Bu bölgedeki gömülü atıklar öncelikle oranın havasını, toprağını ve yer altı sularına da karışarak kirletici etkilere sahip." dedi.
Tehlike devam ediyor!
Kınay, "Özellikle yağışlı havalarda atıkların, hala aktif olduğunu ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara girdiğini görüyoruz. Atıkların koku, zaman zaman kimyasal yanma, duman ve toprak üstünde renklenmesi gibi etkileri görülüyor. Buradaki tehlike, çevre ve halk sağlığı açısından devam ediyor" diye konuştu.