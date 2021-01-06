İzmir'de toprak yıllardır için için yanıyor! Koronadan önce maskeyle yaşamaya başladılar

Havasını, toprağını ve yer altı sularını kirletiyor!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, "Atıkların olduğu bölge hayvanların otladığı, çocukların oynadığı, yakınında ilköğretim okulu olan bir yerleşim alanı. Bu bölgedeki gömülü atıklar öncelikle oranın havasını, toprağını ve yer altı sularına da karışarak kirletici etkilere sahip." dedi.