İzmir'de sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara akın etti kuyruk oluştu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, pazar yerlerinde yoğunluklar yaşanmaya başladı. Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar, mutfak alışverişlerini tamamlamak için pazar yerlerine akın etti. İzmir’in Gaziemir ilçesindeki pazar yeri de kalabalıktan nasibini aldı.