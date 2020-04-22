İzmir'de sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara akın etti kuyruk oluştu
İZMİR Gaziemir'de vatandaşlar; 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi pazar yerine akın etti. Vatandaşlar pazar yerine sırayla alınırken 300 metrelik kuyruk oluştu. Alışveriş için gelenlerden kimisi belediyeye isyan etti kimi de beklemekten sıkılıp sıradan çıktı. İşte pazar sırasından manzaralar..
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, pazar yerlerinde yoğunluklar yaşanmaya başladı. Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar, mutfak alışverişlerini tamamlamak için pazar yerlerine akın etti. İzmir’in Gaziemir ilçesindeki pazar yeri de kalabalıktan nasibini aldı.
Vatandaşlar tek tek alındı
Kısıtlama öncesinde yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde pazar yerine gelince, zabıta ekipleri yoğunluk yaşanmaması için pazara vatandaşları tek tek aldı. Hal böyle olunca da pazaryerinin iki ayrı noktasında başlayan alışveriş için gelenlerin oluşturduğu kuyruk, sokaklara dolup taştı.
Sosyal mesafeye uymayanlar oldu
Beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar sıradan çıkarken, bazı vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Sıranın kendisine gelmesinin ardından alışveriş yapanların mutluluğu ise gözlerine yansıdı.