İzmir'de rakiplerini bir bir yendi yarım asırdır muhtarlık yapıyor

3 evlat, 7 torun sahibi 67 yaşındaki Ali Pekgökçen, 1976 senesinin şubat ayında askerden terhis oldu. Henüz 22 yaşındayken doğup büyüdüğü Hilal Mahallesi'ne dönen Pekgökçen, mahalleli tarafından muhtar olması için yapılan ısrarlar üzerine o dönemde yaşı ileri olan mevcut muhtara yardımcı olmaya başladı.