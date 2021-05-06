İzmir'de rakiplerini bir bir yendi yarım asırdır muhtarlık yapıyor
İZMİR'de yaşayan 67 yaşındaki Ali Pekgökçen, tam 45 yıldır Hilal Mahallesi Muhtarlığı görevini yürütüyor. Neredeyse yarım asırdır muhtarlık yapan Pekgökçen, “Geçmiş cumhurbaşkanımız, başbakanımız rahmetli Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum 45 senedir kalkmıyorum” diye espri yapıyor.
3 evlat, 7 torun sahibi 67 yaşındaki Ali Pekgökçen, 1976 senesinin şubat ayında askerden terhis oldu. Henüz 22 yaşındayken doğup büyüdüğü Hilal Mahallesi'ne dönen Pekgökçen, mahalleli tarafından muhtar olması için yapılan ısrarlar üzerine o dönemde yaşı ileri olan mevcut muhtara yardımcı olmaya başladı.
Pekgökçen, kısa bir süre sonra gerçekleşen yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve seçimi kazandı. Yaşının verdiği enerji ile mahalle sorunlarıyla birebir ilgilenen Ali Pekgökçen, mahalleli tarafından da benimsendi.
"Seçimlere girdiğimden bu yana 6 cumhurbaşkanı geçti"
45 yıldır muhtarlık görevini sürdürmeye devam eden Pekgökçen, bir sonraki seçimde aday olmayı düşünmediğini belirtse de, “Ben muhtar olduğumda Fahri Korutürk cumhurbaşkanıydı. Seçimlere girdiğimden bu yana 6 cumhurbaşkanı geçti." dedi.
Pekgökçen, " O zamandan bu zamana 7. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyorum. Geçmiş cumhurbaşkanımız, başbakanımız rahmetli Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum 45 senedir kalkmıyorum” diyerek espri yapıyor.