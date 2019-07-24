İzmir'de pitbull saldırısına uğrayan yaşlı kadın şaşırttı: Köpeğin bir suçu günahı yok
İZMİR Karabağlar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Mihrinaz Özçelik, sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı. Tedavisi yapılan Özçelik, "Sahibinden şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok" diye konuştu.
Karabağlar'da meydana gelen olayda kurbanlık almak için pazara giden Mihrinaz Özçelik, sanayi sitesinin yakınlarında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yerde sürüklediği Özçelik, sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı.
Sahibinden şikayetçi
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özçelik, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mihrinaz Özçelik köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirterek şunları anlattı:
"Beni kurtarmadılar"
Kurbanlık almak için kurban pazarına gittim. Orada bir arabanın arkasında köpek varmış. Bana doğru gelerek ayağımı yakaladı. Yüz kiloluk kadını yere yatırdı. Önce bacağımı sonra kolumu ve elimi ısırdı. Beni kurtarmadılar, bana karşıdan baktılar.
"Her yerimden kan akıyordu"
Esnaf ambulans çağırdı sonra beni köpekten kurtardılar. Köpeğin sahibi kadın bana para teklif etti. Benim paraya ihtiyacım yok, hastaneye götür dedim. Her yerimden kan akıyordu. O hayvan yüzümü de parçalayabilirdi.