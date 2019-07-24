İzmir'de pitbull saldırısına uğrayan yaşlı kadın şaşırttı: Köpeğin bir suçu günahı yok

"Beni kurtarmadılar"

Kurbanlık almak için kurban pazarına gittim. Orada bir arabanın arkasında köpek varmış. Bana doğru gelerek ayağımı yakaladı. Yüz kiloluk kadını yere yatırdı. Önce bacağımı sonra kolumu ve elimi ısırdı. Beni kurtarmadılar, bana karşıdan baktılar.