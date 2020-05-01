İzmir'de laboratuvarda üretilen 'Terminatör böcek' başka bir türe karşı savaş veriyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa illerini kapsayan toplam 2,5 milyon hektar genel alana sahip olduklarını ifade eden Müdür Zafer Derince, bu alanın yaklaşık yüzde 50'si, yani 1 milyon 18 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Ormanların büyük çoğunluğunun kızılçam ormanları olduğunu dile getiren Derince, çam kese böceğinin özellikle kızılçam ormanlarında zarara neden olduğunu kaydetti.