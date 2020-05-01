İzmir'de laboratuvarda üretilen 'Terminatör böcek' başka bir türe karşı savaş veriyor
İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçların gelişimini yavaşlatan çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için 'Terminatör böcek' diye tabir edilen, laboratuvar ortamında üretilen 2 bin 345 böceği, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık ormanlık alana bıraktı.
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, ormanlarda dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı mücadele başlattı. Ağaçların gelişimini ciddi anlamda yavaşlatan bu böceğe karşı üretilen 'Terminatör böcek', çam köse böceğinin bıraktığı lavraları yiyerek üreyip, sayısının artmasını engelliyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa illerini kapsayan toplam 2,5 milyon hektar genel alana sahip olduklarını ifade eden Müdür Zafer Derince, bu alanın yaklaşık yüzde 50'si, yani 1 milyon 18 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Ormanların büyük çoğunluğunun kızılçam ormanları olduğunu dile getiren Derince, çam kese böceğinin özellikle kızılçam ormanlarında zarara neden olduğunu kaydetti.
Eylül aylarında yumurtadan çıkıp larva haline gelen çam kese böceğinin kızılçam ağaçlarındaki ibreleri nisan ve mayıs ayına kadar yiyebildiğini söyleyen Derince, sürenin iklim koşullarına göre değişebildiğine dikkat çekti.
Ağaçların gelişimini yavaşlatıyor
Zafer Derince, "Larvalar ibreleri yedikten sonra tren katarı şeklinde toprağa inip krizalit haline geçerler. Ağustosta ergin hale gelip kelebek olur ve tekrar yumurta bırakırlar. Bu süreç içinde kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında ormanlarımızda zarara neden olurlar. Ağaçlarımızı tamamen öldürmezler, sadece gelişmelerini yavaşlatırlar. O dönemde ormana baktığınızda kurumuş gibi bir görüntü ile karşılaşırız" dedi.