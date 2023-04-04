İzmir'de kirayı iki ay 11 lira eksik yatıran 5 yıllık kiracı için şok karar!

Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira miktarları üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini belirterek, kiracıların banka dekontlarını kontrol etmesinin önem taşıdığını ifade etti.