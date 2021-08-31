İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti
İZMİR'de yaşayan Nurettin Akdemir (66), sıfır kilometre aldığı "Murat 124" otomobilini yaklaşık yarım asırdır kullanıyor.
Askerden izne geldiği 1975 yılında, araç alıp alamayacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya giren Akdemir, bunun üzerine ertesi gün bir Murat 124 satın aldı.
Pazarlamacılık sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve servis şoförlüğü yapmaya başlayan Akdemir, "ilk göz ağrısı"ndan vazgeçmedi.
Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, AA muhabirine, ilk aldığı aracın son sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.
Aracını yıllardır aktif kullandığını belirten Akdemir, "Arabam bir evlat gibidir benim için. 1975'te sıfır kilometre aldım." dedi.