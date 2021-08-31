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İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti

Anadolu Ajansı
İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti

İZMİR'de yaşayan Nurettin Akdemir (66), sıfır kilometre aldığı "Murat 124" otomobilini yaklaşık yarım asırdır kullanıyor.

İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti

Askerden izne geldiği 1975 yılında, araç alıp alamayacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya giren Akdemir, bunun üzerine ertesi gün bir Murat 124 satın aldı.

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İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti

Pazarlamacılık sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve servis şoförlüğü yapmaya başlayan Akdemir, "ilk göz ağrısı"ndan vazgeçmedi.

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İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti

Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, AA muhabirine, ilk aldığı aracın son sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

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İzmir'de iddiaya girip satın aldı! 46 yıldır gözü gibi bakıyor: Gelen teklifleri reddetti

Aracını yıllardır aktif kullandığını belirten Akdemir, "Arabam bir evlat gibidir benim için. 1975'te sıfır kilometre aldım." dedi.

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