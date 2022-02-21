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İzmir'de göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

Anadolu Ajansı
İzmir'de göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne giden vatandaşlar bir kadın cesedi ile karşılaştı.

İzmir'de göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

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İzmir'de göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

Piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar suda hareketsiz bir kişi olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İzmir'de göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

Ekiplerce sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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İzmir'de göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

Üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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