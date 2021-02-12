İzmir'de felaket üstüne felaket!
İzmir'de dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağış ve rüzgar büyük hasara neden oldu. Çeşme ve Urla'da fırtına beraberinde hortumu getirirken her iki ilçede 20'nin üzerinde yaralı olduğu belirtildi.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.
Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.
İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle Çiğli ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki parke taşlı 8861 Sokak'ta yol, yağış nedeniyle çöktü. Yolda park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.