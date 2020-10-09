İzmir'de eşi tarafından öldürülen Bihter'in cenazesinde anne yürek yaktı: Sen son ol yavrum...
İZMİR'de boşanma davasından 1 gün önce eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy (31), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok kadın katılırken acılı annenin her feryadı ayrı bir ateş olup yüreklere düştü.
Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Rahman Yalçınsoy’un bıçaklayarak öldürdüğü Bihter Yalçınsoy’un cenazesi, dün akşam saatlerinde Eskişehir’e getirilerek Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi’ne götürüldü. Bihter Yalçınsoy’un annesi Gülay Yılmaz, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.
Yılmaz, “Bihter’im, yavrum, güzel yüzüne nasıl vurdu? Karabiberim, nasıl kıydılar sana. Böyle sevgi mi olur, bu sevgi değil ki. Gözümün önünde indirdi yavrumu." diye feryat etti.
"Sen soldun mu gülüm benim...: Acılı annenin yürek yakan feryatları devam etti: Bu son olsun, artık yeter. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Yaktın bizi Bihter. Sen son ol yavrum. Annen kurban olsun, kuzum benim. Sen soldun mu gülüm benim, huzurla yat yavrum benim"
Bihter Yalçınsoy’un kuzeni Dilay Yavaş ise, “Önceleri ‘çok seviyorum, geri barışalım’ diye defalarca aradı, mesajlar attı. Sonra anlaşmalı boşanmaya ikna etti. Gitme dedik, vekaletini verip yapma dedik. Ama maalesef bizi dinlemedi. Bir şey yapmayacağını düşünüyordu." dedi.