İzmir'de eşi tarafından öldürülen Bihter'in cenazesinde anne yürek yaktı: Sen son ol yavrum...

"Sen soldun mu gülüm benim...: Acılı annenin yürek yakan feryatları devam etti: Bu son olsun, artık yeter. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Yaktın bizi Bihter. Sen son ol yavrum. Annen kurban olsun, kuzum benim. Sen soldun mu gülüm benim, huzurla yat yavrum benim"