BIST 8.119
DOLAR 26,94
EURO 28,71
ALTIN 1.653,09

İzmir'de dehşet! Parkta karşılaştığı eşine kurşun yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
İzmir'de dehşet! Parkta karşılaştığı eşine kurşun yağdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli E.S. tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı.

İzmir'de dehşet! Parkta karşılaştığı eşine kurşun yağdırdı

Cici Park'ın içinde yer alan Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüne bir arkadaşıyla giden Ezgi Gülizar'ın (35) yanına eski eşi E.S. geldi. Bina önünde ikili arasında çıkan tartışma sonucu E.S. yanındaki tabancayla Gülizar'a 6 el ateş etti.

14
İzmir'de dehşet! Parkta karşılaştığı eşine kurşun yağdırdı

Açılan ateşle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülizar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

24
İzmir'de dehşet! Parkta karşılaştığı eşine kurşun yağdırdı

Şüpheli E.S. tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

34
İzmir'de dehşet! Parkta karşılaştığı eşine kurşun yağdırdı
44