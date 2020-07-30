İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görülüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangına saat 16:18 'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına, komşu Bölge Müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.