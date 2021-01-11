İzmir'de belgesellik görüntüler: Flamingolar görsel şölen sundu
İZMİR'de flamingolar belgesel tadında görsel şölen sundu.
Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, kış mevsiminde de Anadolu'nun "allı turnası"na ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
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Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor.
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Flamingoların birbiriyle olan ahengi drone ile havadan görüntülendi.
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Flamingolar hakkında: Flamingolar, çok büyük topluluklar halinde, diğer hayvan ve kuş türlerinin yaşamak için pek tercih etmeyeceği, sıra dışı doğa koşullarının olduğu bölgelerde yaşarlar.
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