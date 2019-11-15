İzmir'de alkollü sürücü polisi 400 metre kaputta sürükledi

İZMİR'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen olayda; uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu yönetimindeki 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurdu. Polis, Hakan Kolaylıoğlu'ndan ehliyetini isteyince, sürücü bir anda otomobili çalıştırıp, manevra yaptı. Bu sırada bir polis memuru Kolaylıoğlu'yu engellemek için aracın kaputuna tutundu.