İzmir'de 3 gün uyuyamayınca gizli yeteneğini keşfetti! Bel fıtığını iyileştiriyor

"Devletimiz bu işe sahip çıksın"

Bioenerji konusunun Türkiye’de pek tanınmadığını belirterek kendisine destek çıkılmasını isteyen Etibar Elçiyev, “Rusya bioenerji konusunda lider ülke. Ben Türkiye’de de benim yeteneğimin araştırılmasını isterdim. Felçli insanlarda büyük değişiklikler oluyor. Benim işim masaj olarak görülebiliyor ama daha önce duymayan insanın kulağı açılabiliyor. Rusya bu alanda dünyaya meydan okuyor. Ben bu işte ‘bir numara’ olarak gidip orada çalışabilirim. Fakat Türkiye olarak biz her alanda birinci olmalıyız. Sağlık turizmi açısından neden dünyada güçlü olmayalım. Bioenerjinin tanıtımına ihtiyaç var. Yetkililer beni araştırıp, benim düşüncelerimi dinlesin. Ameliyat son çare değil, bunun bilinmesi lazım. Felçli insanları ayağa kaldırmak gibi bir imkan var. Bu işin eğitimini almak isteyenlere de öğretmek gerek. Yeter ki devletimiz bu işe sahip çıksın. Ben hayatımı Türkiye’ye bağladım, isterim ki Türkiye’de bir vatandaşlık alayım” ifadelerini kullandı.