İzmir'de 3 çocuklu kadını sevgilisi öldürdü detaylar çıktı! Kızı kahroldu: Çok ağır taşıyamıyorum...
İZMİR'de 3 çocuklu Necmiye Vural, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldü. Cinayetle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Necmiye Vural, sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve bu yüzden ondan kurtulmak istemiş. Ayrılığı reddeden sevgili ise kadını cinayetten önce kızı aracılığıyla tehdit etmiş... Öte yandan Necmiye Vural'a bugün gözyaşlarıyla veda edildi. Vural'ın kızı o anlarda sinir krizi geçirdi: Çok ağır taşıyamıyorum...
Olay Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi 9602 Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necmiye Vural (40), 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı M.A.'dan ayrılmak istedi.
Oğlu ile tartıştı kadını vurdu
Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan sevgilisi M.A.'nın tabancasından çıkan mermilerle karnından vuruldu.
Kadın kanlar içinde kaldı sevgili kaçtı
Vural kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.
Cenazesi bugün ailesine teslim edildi
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak cenaze aracına nakledildi.