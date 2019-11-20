İzmir'de 2,5 yaşındaki kız çocuğu anaokulunda yaşıtları tarafından dövüldü

Kızının anaokuluna olaydan 10 gün önce başladığını anlatan anne D.Ş., o gün yaşananları ise şöyle anlattı:

"Arkadaşımın oğlu gittiği için bu okulu tercih ettik. Daha önce de bademcikle ilgili bir problemi oldu ve ameliyat geçirdi. Konuşmayı bırakmıştı, son zamanlarda kendini toparladı ve yeniden konuşmaya başladı. Tavsiye üzerine kızımı bu okula göndermeye karar verdim. Buranın 19 senelik bir kurum olduğunu öğrendik. Baştan her şey iyi gidiyordu. Tam gün okula gidiyordu. Geçtiğimiz cuma günü öğretmen bana, 'Kızınız kanlı kustu' diyerek resim attı ve beni çağırdı. Ben de doktorumuza sordum. Balgam sorunundan olabileceğini söyledi ama okul çıkışında görmek istedi. Darp edildiğini bilmediğimiz için çok fazla önemsemedik. Daha sonra okula gittim. Yanağında morluk gördüm. Öğretmene sordum. Fark etmediğini söyledi. Kızımı kontrol etmeye başladım. Kafasının her yerinde kanlı şişlikler vardı. Darbeler almıştı. Onları da sordum cevap veremedi. Bu sırada yanımda kızımı darp eden çocuğun velisi de vardı. Ancak o an ben darp olayını bilmiyordum. Öğretmen benim kızımla ilgilenmeyip diğer veliye, 'Çocuğunuzun üzerinde M.D.'nin kanı var onu temizleyelim' diyordu. 'Muhtemelen kustuğunda lekesi ona değdi' diyordu. Kızım çok fazla kustuğu için baygındı ben hemen doktoruna götürdüm. Yolda nefesi kesildi ve fenalaştı."