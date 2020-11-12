İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem oldu! Kandilli'den açıklama var

İzmir 30 Ekim'de 6.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Can kayıplarına neden olan deprem sonrası binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener artçılarla ilgili açıklama yaptı.