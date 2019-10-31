İzmir Karşıyaka'da bir kişi yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen olayda; iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı.