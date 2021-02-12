İzmir felaketi yaşıyor! Bu kez dere taştı evler sular altında

Evini su basan Fadime Çalışkan, her yağmurda tedirgin olduğunu söyledi. Çalışkan, "Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz. Buraya taşındım taşınalı 5'inci kez evimi su basıyor. Bundan önce de yılbaşında evimi su basmıştı. Sürekli korku içindeyiz. Sürekli tanıdıklar 'Bu gece yağmur var' diye arıyor.