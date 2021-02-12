İzmir felaketi yaşıyor! Bu kez dere taştı evler sular altında
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı. Mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su bastığını belirtip, tepki gösterdi.
İzmir'de saat 21.30'dan itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağmur, birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Şehrin birçok noktasında su birikintileri meydana gelirken, çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi de yağış sebebiyle yükseldi. Suların yükselmesinin ardından 7554 Sokak sel sularının taşıdığı balçığa bulandı.
Mahalle sakinleri evlerine dolan suları tahliye ederken, hemen her yağışta aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, önlem alınmamasına tepki gösterdi.
Evini su basan Fadime Çalışkan, her yağmurda tedirgin olduğunu söyledi. Çalışkan, "Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz. Buraya taşındım taşınalı 5'inci kez evimi su basıyor. Bundan önce de yılbaşında evimi su basmıştı. Sürekli korku içindeyiz. Sürekli tanıdıklar 'Bu gece yağmur var' diye arıyor.
Gece yine yağmurun etkisini arttıracağı söyleniyor. Uyumak yok. Yağmur korkusundan halılarımı seremiyorum. Tek çare bu dereye çözüm bulmak" dedi.