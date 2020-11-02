İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 4. günde deprem bölgesinde son durum
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi. Yaralanan 962 kişiden 743’ü taburcu edildi 219'unun da tedavisine devam ediliyor. Öte yandan bölgede deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirildi.
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bilgileri açıkladı. AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre; 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.
"Ağır hasarlı 41 bina var"
Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi: "104 vatandaş enkazdan yaralı bir şekilde çıkarıldı. Arama faaliyeti yapılan 8 bina var. 910 kişi sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmalarında 2 bin 234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Ağır hasarlı 41 bina, orta hasarlı 35 bina bulunuyor. Bir ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız.
Bayraklı'daki 24 mahallede afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Vatandaşlara yardım ödemesine başlandı. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım yapılacak. 13 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek."
Elektrik verilmeyen bina kalmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı açıklamada, "İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı. 1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor" bilgisini verdi.