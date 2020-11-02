İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 4. günde deprem bölgesinde son durum

"Ağır hasarlı 41 bina var"

Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi: "104 vatandaş enkazdan yaralı bir şekilde çıkarıldı. Arama faaliyeti yapılan 8 bina var. 910 kişi sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmalarında 2 bin 234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Ağır hasarlı 41 bina, orta hasarlı 35 bina bulunuyor. Bir ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız.