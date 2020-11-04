İzmir depreminde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadıkları film senaryosu gibi

İzmir'deki depremde 4 çocukla enkaz altında kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ve yaptığı konuşmanın ses kaldı tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden Fatma Aladağ, deprem anı ve sonrasında göçük altındaki saatlerini anlattı. "Betonu sırtlamaya çalıştım ama olmadı, tavan komple üstüme çökmüştü" diyen Aladağ, "Karanlıkta sağı solu ararken elime oyuncak geçti. Oğluma araba verdim kızlara bebek verdim. Çok mutlu oldular, oynamaya başladılar. Onların moralini yüksek tutmak için şarkılar söyledim. Sonra hep beraber dua etmeye başladık, 'Allah'ım bizi koru, Allah'ım bizi kurtar' diye" ifadelerini kullandı.