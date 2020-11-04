İzmir depreminde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadıkları film senaryosu gibi
İZMİR'deki depremde 4 çocukla enkaz altında kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Fatma Aladağ, deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını mucize olarak tanımlıyor
İzmir'deki depremde 4 çocukla enkaz altında kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ve yaptığı konuşmanın ses kaldı tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden Fatma Aladağ, deprem anı ve sonrasında göçük altındaki saatlerini anlattı. "Betonu sırtlamaya çalıştım ama olmadı, tavan komple üstüme çökmüştü" diyen Aladağ, "Karanlıkta sağı solu ararken elime oyuncak geçti. Oğluma araba verdim kızlara bebek verdim. Çok mutlu oldular, oynamaya başladılar. Onların moralini yüksek tutmak için şarkılar söyledim. Sonra hep beraber dua etmeye başladık, 'Allah'ım bizi koru, Allah'ım bizi kurtar' diye" ifadelerini kullandı.
İzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor. Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesindeki Cumhuriyet Sitesi C Blok'ta yaşayan Fatma Aladağ depreme, birinci kattaki evinde kendi çocukları Elif Neva (1), Yusuf Bahri (3), Zehra Işık (4) ve komşusunun kızı Merve (6) ile birlikte yakalandı.
Apartmanlarında sadece kendi dairesi çöken ve göçük altında kalan Aladağ'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar, merkezin görüşme kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda 4 çocukla göçük altında kaldığını anlatan Aladağ, yerlerini görevlilere tarif ederek çok korktuklarını ve yardım beklediklerini anlatmaya çalışıyor. Yaklaşık 4,5 saat sonra göçüğün altından çocuklarla birlikte kurtarılan Aladağ, yaşadıklarını anlattı.
İşte enkaz altından 112 Acil ile yaptığı görüşmenin ses kaydı
"En büyük korkumla sınandım"
Bina tamamen çökmediği için şanslı olduklarını belirten Aladağ, en çok korktuğu şeyin depremde enkaz altında kalmak olduğunu, yanında 4 çocukla korktuğunun başına geldiğini söyledi. "Bu korkuyla sınandım." diyen Aladağ, sarsıntı başladığında büyük bir panik yaşadığını, neler olduğunu doğru düzgün hatırlamadığını ifade etti.