İzmir Çeşme'de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, batığın yelken direğine çarpıp su alan ve batmak üzere olan lüks teknedeki 6 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyona kurtarıldı.
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken, ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.
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Olay, Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi.
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Bölgede tatil yapan 5 kişi, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı.
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Bir süre sonra yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı.
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