İzleyiciyi ekrana kitledi! İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı yıkan istek!

Diğer yandan ise evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlendi. Adem ve Güneş, Dilara'nın yanına giderek aldıkları evlilik kararını açıkladı. Finalde ise Boranlar konağında Adem ve Güneş'in evliliği aile arasındaki bir yemekle kutlandı.