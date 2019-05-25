İzleyiciyi ekrana kitledi! İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı yıkan istek!
Star tv'nin reyting rekortmeni dizisi İstanbullu Gelin, 86. son bölümüyle ekrana geldi. Haftaya final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'in son bölümünde Esma'nın istediği şey Süreyya'yı şoke etti.
Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi.
Büyük aşkı Garip'in ölümünden sonra iyice çıkmaza giren Esma Boran tek çareyi ölümde buldu ve bunun için Süreyya'ya yalvardı. Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi.
Esma'nın bu şok isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.
Diğer yandan ise evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlendi. Adem ve Güneş, Dilara'nın yanına giderek aldıkları evlilik kararını açıkladı. Finalde ise Boranlar konağında Adem ve Güneş'in evliliği aile arasındaki bir yemekle kutlandı.