BIST 1.570
DOLAR 9,69
EURO 11,23
ALTIN 552,83

İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek

İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi'nin başrol oyuncusu Samy Naceri'nin İstanbul turu devam ediyor. Ünlü isim izlediği tek Türk oyuncuyu açıkladı.

İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek

2000'li yılların başında ardı ardına çekilen dünyaca ünlü 'Taksi' seri filmleriyle tanınan Samy Naceri, hala Türkiye'de. Film görüşmesi yapmak için geldiği İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Naceri önceki gün Nişantaşı Citys'teydi.

17
İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek

Kendisine eşlik eden menajeriyle bir cep telefonu operatörü mağazasından yeni hat satın alan ünlü Fransız oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

27
İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek

Oyuncu, Fransa'da aktör olan oğluyla Türkiye'de film çekmeyi planladığını ve bu nedenle iş görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.

37
İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek

"Türkiye'deki oyuncuları pek tanımıyorum" diyen usta aktör izlediği tek Türk oyuncuyu açıkladı. 

47