İzlediği tek Türk oyuncu Çukur'un yıldızı çıktı! Taksi yıldızı Samy Naceri Türkiye'de film çekecek
Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi'nin başrol oyuncusu Samy Naceri'nin İstanbul turu devam ediyor. Ünlü isim izlediği tek Türk oyuncuyu açıkladı.
2000'li yılların başında ardı ardına çekilen dünyaca ünlü 'Taksi' seri filmleriyle tanınan Samy Naceri, hala Türkiye'de. Film görüşmesi yapmak için geldiği İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Naceri önceki gün Nişantaşı Citys'teydi.
Kendisine eşlik eden menajeriyle bir cep telefonu operatörü mağazasından yeni hat satın alan ünlü Fransız oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Oyuncu, Fransa'da aktör olan oğluyla Türkiye'de film çekmeyi planladığını ve bu nedenle iş görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.
"Türkiye'deki oyuncuları pek tanımıyorum" diyen usta aktör izlediği tek Türk oyuncuyu açıkladı.