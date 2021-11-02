İzlediği filmden etkilendi! 600 bin TL harcayıp yaptırdı: Samsun'da gören şaştı kaldı
SAMSUN'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde "school bus"(okul otobüsü) yaptırdı. Kadir Mert'in şimdiki hayali ise şaşırttı.
15 yıllık birikiminin akabinde hayal ettiği otobüsü bir galeriden satın aldıktan sonra otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert yurt dışında gezmeyi planlıyor. İzlediği 'Doctor Strange' filmindeki sarı renkli otobüsün etkisinde kalarak hemen hemen aynısını yaptıran Kadir Mert, otobüse 600 bin TL harcadı.
Kadir Mert ocak ayında yapımının bitmesi planlanan otobüsünü Samsun ve Türkiye'deki farklı şehirlerde testlerini gerçekleştirecek. Daha sonra sağlamlığı test edildikten sonra Mert hedefi olan Nepal'e doğru yola çıkacak.
Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus'ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü." dedi.
"15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım" diyen Mert "2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun'a getirdim. Samsun'da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra Samsun'da testlerini yaparak birkaç ayda Türkiye'de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum." diye konuştu.