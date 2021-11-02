İzlediği filmden etkilendi! 600 bin TL harcayıp yaptırdı: Samsun'da gören şaştı kaldı

Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus'ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü." dedi.