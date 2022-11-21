İzlandalı enişte Dilan'ı çabuk unuttu bir kadınla dudak dudağa görüntülendi!
Dilan Çiçek Deniz'in evlilik planları yaptığı, geçtiğimiz günlerde ise kıskançlık krizi iddialarıyla sürpriz bir şekilde nişan attığı İzlandalı Thor Saevarsson hızlı çıktı. Güzel oyuncunun eski nişanlısı Thor Saevarsson, bir kadınla sarmaş dolaş halde kameralara yakalandı.
Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz çifti bu yaz sonu evlenme planları yapıyordu. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson, evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden yollarını ayırmıştı.
Nişan atan güzel oyuncu, bugün bir şoka daha uğradı. Kendisi için Türkiye'de olduğunu söyleyen eski sevgilisi, başka güzelle görüntülendi.
Dudaktan öpmeye çalıştı
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, bir kız arkadaşıyla sabaha kadar İstanbul'daki bir mekanda eğlendi.
Otele geçmeye hazırlanan İzlandalı yönetmenin, yanındaki kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar da objektiflere yansıdı.