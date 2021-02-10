İzin alıp ilk kez paylaştı! Bergüzar Korel'in en özel anı Instagram'ı yıktı geçti
Ekranların sevilen isimlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin en özel anlarının fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Korel Instagram hesabından ilk kez paylaştı.
Bergüzar Korel, 2009 yılında Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2010 yılında Ali isminde bir erkek çocukları dünyaya geldi.
Yıllar sonra Ergenç ve Korel çifti Vatanım Sensin dizisinde yeniden bir araya gelmişti. Dizi sonrası bir süre ekranlara ara veren Korel, geçtiğimiz yıl Han isminde ikinci erkek çocuğunu kucağına almıştı.
Bergüzar Korel sosyal medya hesabından ilk çocuğunun doğumuyla ilgili paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminde olay oldu.
Instagram hesabında yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Korel'in paylaşımı kısa sürede 250 bini aşkın beğeni aldı. Korel'in paylaşımlarına yorum sınırlandırması getirmesi dikkatlerden kaçmadı.