İzel'in son halini gören tanıyamadı herkes Ece Seçkin'e benzetti
Yeni projeleri için bambaşka bir imaja bürünen şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini şaşkına çevirdi.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen şakıcı İzel, değişimiyle gündeme geldi. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan İzel'i çoğu takipçileri, ünlü şarkıcıyı meslektaşı Ece Seçkin'e benzetti.
Bu pozuyla kısa sürede binlerce beğeni toplayan İzel, bir takipçisinin "Ece seçkin olmuşsun" yorumuna "O kadar mı gençleşmişim" diyerek yanıt verdi.
Peki İzel kimdir?
İzel Çeliköz, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova’da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Kemençe egitimi aldığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılında bitirdi.
Konservatuvarda henüz öğrenci iken, 1991 yılında İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etti ve 12. Oldu.